《海納智見－荀玉根》布局正當時

《海納智見》２０２３年美聯儲加息變數仍存、全球經濟面臨衰退風險，在此背景下，中國

疫情優化、工作重點全面轉向經濟復甦，Ａ股在２０２２年大幅調整的基礎上估值優勢凸顯，峰

迴路轉，或將再迎轉機。商品端預計由２０２２年的供給決定轉向２０２３年的需求決定。



２０２２年股指與商品走勢分化。受俄烏衝突與疫情再爆發的影響，主要股指上半年探底回

升，下半年金九銀十成色不足，受經濟下修影響震盪回落。



上證指數在４月、１０月底兩次下降至３０００點以下，最終全年跌幅１５﹒１３％，成為

主要股指跌幅最小指數，創業板指、科創５０跌幅都在３０％左右。而商品上半年受俄烏衝突影

響震盪上揚、高位橫盤，三季度受全球需求影響回落，ＣＣＦＩ商品指數年初至３ 月９ 日的

漲跌幅２３％回落至１２月３０日的２﹒８１％。



２０２３投資環境發生改變，市場影響因素逐漸轉向正面。當前仍處於被動去庫期，短期政

策驅動主導市場、大幅調整後Ａ 股估值修復空間打開。１、中國疫情政策優化，對交通物流旅

遊等的不利因素減弱，尤其房地產「三支箭」有助於經濟企穩恢復。２、海外流動性預期的拐點

或將顯現，人民幣匯率趨於穩定。２０２３年美聯儲加息節奏雖存變數，但對Ａ 股市場的影響

減弱。３、世界局勢有所緩解，地緣擾動邊際改善較為明確。



伴隨著反彈，期指壓力有所回升，農曆新年前資金流入速度有所下降，但為布局提供了較好

的時間視窗。近期股指期貨ＩＦ、ＩＨ、ＩＭ主力持倉前二十名淨空單手數穩步上升，股指期貨

ＩＣ淨空單手數由負轉正，回升力度明顯。當前主要股指挑戰年線，確認牛熊分界線能否有效突

破，維持我們之前的主要判斷，上證指數２０２２年１０月３１日走勢與２０２２年４月２７號

走勢有望形成Ｗ底。總體判斷：２０２３年迎來轉折，市場進入經濟全面復甦的修復性行情，但

受經濟回升的影響，走勢或成Ｎ型，預計全年藍籌搭台成長唱戲。



商品方面，隨著地緣政治影響的逐漸減弱、海外緊縮政策回歸常態化，大宗商品價格或將回

歸需求端，但全球經濟存在的衰退風險將對大宗商品的上升空間形成抑制。鋼：下游復甦，支撐

鋼價；銅：庫存低位，供給回升速度偏低；金：避險情緒抬升，拉動金價；原油：供給偏緊，油

價不確定性仍存。



風險提示：中國疫情、中美關係、地緣衝突等的不確定性、全球經濟衰退。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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