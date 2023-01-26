【國安立法】駐港公署譴責美國駐港總領事惡意攻擊《港區國安法》

《經濟通通訊社２６日專訊》外交部駐港公署批評美國駐港總領事梅儒瑞（Ｇｒｅｇｏｒｙ

Ｍａｙ）在美國智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）網上活動上表示，人大釋法擴大行

政當局權力，或進一步損害香港司法獨立，更形容北京的行動可能進一步逼使許多城市中優秀的

人逃離。外交部駐港公署批評梅儒瑞惡意攻擊《港區國安法》及人大釋法，詆毀香港法治和自由

，抹黑香港營商環境，予以嚴厲譴責。



＊人大釋法是正當及必要＊



公署指出，《港區國安法》打擊的是極少數，保護廣大香港居民，是香港繁榮穩定的「守護

神」，全國人大常委會日前釋法，是釐清立法原意，完善特區維護國家安全的執行機制，是正當

及必要，得到社會各界普遍歡迎和支持。

公署又批評梅儒瑞對當前香港海晏河清的大好局面視而不見，不斷詆毀香港法治和自由，為

反中亂港分子撐腰打氣，唱衰香港發展前景，暴露了亂港遏華的險惡用心。



＊過去兩年１﹒５萬名美國人離港＊



另外，梅儒瑞在論壇上透露，過去兩年約１﹒５萬名在港美國人因不同原因離港，等於

２０１９年美國在港社群約兩成。隨著香港取消多個防疫政策，他說仍有打擊基本自由、營商環

境、新聞自由及法治等多項關注。

對於美方發聲常被中方視為干預，梅儒瑞回應稱，約１３００間美國公司在港，投資以百億

美元計，仍有數萬名美國人在港，故當利益受損時發聲，並不是干預。（ｃｌ）（ｚｚ）



