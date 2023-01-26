【新冠感染】衞生署過去一個月接獲１３宗疫苗異常事件報告



《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署公布，截至１月２５日晚上１１時５９分的過去一個月

，衞生署共接獲１３宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及

曾經於離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，亦沒有接獲涉及３至

１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，同時也沒有接獲涉及３歲以下

兒童接種新冠疫苗後嚴重或非預期的異常事件報告。

截至１月２５日晚上８時，本港市民合共接種了約２０６０萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約６９１萬名，當中包括９５﹒１％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲８０８３宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括

１２０宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死

亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結１１５宗死亡個案與疫苗接

種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為三宗個案與疫苗接種沒有

關聯，其餘一宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼

續密切監察有關情況並收集數據作評估。（ｃｌ）

