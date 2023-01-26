【香港政情】港府譴責美國駐港總領事言論，斥無事生非危言聳聽

《經濟通通訊社２６日專訊》香港政府今日嚴厲譴責美國駐港總領事梅儒瑞近日出席美國智

庫舉辦的研討會上有關《香港國安法》，以及香港特區法治、權利和自由的不實言論和污衊抹黑

，並堅決反對任何對特區政府維護國家安全工作的偏頗評論。



＊人大釋法體現法治原則＊



對於梅儒瑞針對香港特區落實《香港國安法》的失實和無理指控，特區政府發言人直斥純屬

無事生非，危言聳聽。發言人指出，自《香港國安法》在２０２０年６月實施以來，美國政府和

政客則一直故技重施，假借不同事件、場合和藉口詆毀《香港國安法》並對《香港國安法》實施

讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞。由此可見，美國政府

和政客的專橫跋扈表露無遺。特區政府發言人嚴正指出：人大釋法是「一國兩制」原則下的重要

一環，體現了法治原則，並沒有在這方面向行政長官授予額外的權力，只是澄清了該條款可以適

用於處理有關海外律師的爭議。



＊今年香港經濟前景將更樂觀＊



特區政府發言人說，香港在「一國兩制」下的優勢眾多，包括實行普通法制度和司法機構獨

立行使審判權、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境和高效率

的政府。《香港國安法》實施以來，社會回復穩定，加上與內地金融緊密融合，投資者對香港市

場更有興趣，對香港的發展前景更具信心。隨著香港穩步復常，國際金融機構均重申對香港作為

國際金融中心的信心和承諾，並部署拓展在港業務和投資。而隨著香港與內地和國際恢復便捷往

還，今年的經濟前景將更為樂觀。

至於梅儒瑞提出美國與香港合作相關事宜，特區政府發言人表示，香港特區一向依照《基本

法》積極與世界不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，但前提是對方必須尊重「一國兩制」

原則。任何外國或外部勢力詆毀香港特區法治、權利和自由，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴

其短，理屈詞窮，絕不會得逞。（ｃｌ）（ｚｚ）

