【外圍經濟】印度將在公開市場出售３００萬噸小麥以降低價格

《經濟通通訊社２６日專訊》根據印度食品部的聲明，國營的印度食品公司將於未來兩個月

在公開市場出售３００萬噸小麥，以減低穀物和麵粉價格上漲對消費者的影響。

來自國家儲備的小麥將通過電子拍賣提供給麵粉廠和大宗買家，每名買家於每次拍賣最多可

購買３千噸。

此外，印度食品公司亦會以每公斤２３﹒５盧比的價格向國營公司、合作社等提供小麥。買

家需要使用小麥生產麵粉，最高可以每公斤２９﹒５盧比的零售價出售給消費者。（ｒｃ）

