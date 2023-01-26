【外圍經濟】美國天然氣期貨自２０２１年５月以來首次跌破３美元

《經濟通通訊社２６日專訊》美國天然氣期貨１９個月以來首次跌破３美元，異常溫和的冬

季觸發了該大宗商品最嚴重的拋售。

市場之前擔心供應商將無法滿足冬季需求，但此擔憂已經消失，導致曾在去年８月觸及

１０﹒０３美元１４年高點的天然氣大跌。

分析指，天然氣下跌有多個原因。美國和歐洲在冬季來臨前成功補充了緩衝庫存，北半球相

對溫和的季節性氣溫亦抑制了取暖需求。（ｒｃ）

