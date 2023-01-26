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26/01/2023 11:44

【外圍經濟】冬季風暴來臨前，紐約取暖油價格創季節性紀錄新高

　　《經濟通通訊社２６日專訊》紐約的取暖油價格創下季節性紀錄新高，本周上漲了１２美分
。冬季風暴即將席捲該區並帶來冰雪。
　　美國政府最新數據顯示，在１年中通常最寒冷的幾周，紐約居民為取暖油支付的費用接近每
加侖５美元。這比去年同期每加侖上漲超過１美元，比兩年前上漲近１倍。
　　隨著美國中大西洋州份的取暖油和柴油庫存處於創紀錄的低位，價格正在上漲。較早前比往
常更暖和的冬天削弱了美國東岸的供暖需求，並抑制了對燃料的需求。（ｒｃ）

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