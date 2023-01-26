【外圍經濟】分析師預計英特爾去年第四季度業績遜預期

《經濟通通訊社２６日專訊》英特爾將公布其第四季度業績，並對本季度作出預測。
分析師預計，基於今年個人電腦銷售前景黯淡，英特爾去年第四季度銷售額將處於其指導範
圍的低端。主要競爭對手超微半導體（ＡＭＤ）亦一直在搶佔其市場份額。
預料第四季度調整後收入為１４４﹒９億美元，調整後每股收益為１９美分。全年調整後收
入為 ５９９﹒２億美元，調整後每股收益為１﹒７３美元。（ｒｃ）
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