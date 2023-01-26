【企業盈警】英皇文化產業（０４９１）料中期虧損最多１﹒５億元

《經濟通通訊社２６日專訊》英皇文化產業（００４９１）公布，預期截至去年１２月３１
日止中期虧損不多於１﹒５億元，比２０２１年同期虧損９９９４萬元有所擴大。
該集團指，虧損主要由於在期內中國內地疫情情況，導致戲院間歇性暫停營業，無可避免地
影響該集團整體表現。
該集團擬於２月下旬公布業績。（ｗｈ）
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