【企業盈喜】環球新材國際（６６１６）料去年純利增３６％

《經濟通通訊社２６日專訊》環球新材國際（０６６１６）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度淨利潤將增加約３５﹒８％，至約２﹒２億元。

該集團指，淨利潤增長主因珠光顏料產品銷售價格及銷售量增加，銷售收益及毛利增加，以

及通過研發工作及持續技術創新，改善產品組合及產品質量以及開發新產品。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

