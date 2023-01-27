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27/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》１２０萬港元投機╱投資組合昨早正式運作

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和向好。新年假期內，筆者花了一點時間，將一個本已運
作了兩年多的港股投資組合重整，注入新資金，變為一個混合投機╱投資時段的圖利組合。這個
組合於現階段只會集中買賣股本證券、交易所買賣基金、衍生權證與牛熊證，暫不涉及期貨、期
權買賣，昨早（２６日）開市時的總資金為１２０萬港元，屬於真金白銀的實戰組合。
　　於未來數星期內，筆者會進行換馬，將弱勢股沽出，轉持價位仍未顯著偏高的強勢股，同時
將組合持貨量上調至現為（８１﹒２５％＋５７﹒５％）╱２＝６９﹒３７５％的合適水平；不
過，這並非指１２０萬港元的６９﹒３７５％，詳情下周一（３０日）續談。此外，筆者正考慮
將此投機╱投資組合的全部交易及盈虧狀況，於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內，向所有
Ｐｌａｔｉｎｕｍ和Ｄｉａｍｏｎｄ級別的訂戶公開。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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