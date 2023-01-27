  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2023 15:33

《窩輪匯智－陳恩因》累積升幅勁，動如脫兔避風險

　　《窩輪匯智》本欄於新一年又同大家見面，先祝大家兔年行大運、輪證齊旺！本周筆者做網
上節目，收到不少粉絲的開心回應，指手持的輪證由價外變為了價內，到底該怎樣部署最好？沽
出又擔心正股繼續上，如何是好？
　　這種「開心的憂慮」，其實都相當普遍，投資者很多時候會擔心獲利沽售後會錯過其後的上
升機會，又怕升勢隨時結束，一旦面對大調整，手上的利潤隨時「見財化水」！
　　的確，大市由去年１０月底的低位約１４５００點左右起步，短短兩個月升幅已超過
８０００點之多，單睇指數升幅超過五成，個股如騰訊（００７００）等升勢更已翻了超過一倍
。累積升得多，投資者自然擔心短期有回調波動的可能，近日指數淡倉錄得資金淨流入，好倉資
金則有較大量資金流出。
淡倉增加，有部分朋友會以為是淡友大舉出手造空大市。雖然，資金流入可以代表投資者看淡，
但其實不少人會利用輪證產品提供的槓桿特性，作為對沖風險之用。所謂對沖風險，簡單而言就
像是為手上的正股買下「保險」，一旦正股急挫，淡倉便會產生利潤，以減少正股短期波動的損
失。
　　同樣道理，大家見到好倉流出，又是否代表已改觀？又未必。一如上述所言，透過輪證的多
向槓桿特性，投資者可因應個人持倉需要，設計出靈活多變的組合。筆者經常提醒投資者，在大
升勢的行情中，可透過轉倉作分段獲利並繼續持有。即是說，當手上的輪證由價外變為價內後，
先沽出獲利，並以部分的資金買入另一隻價外及年期長一點的產品。在最壞的情況，轉倉的新產
品在逆勢中變「零」，投資者最大的損失只為最終的部分利潤。
　　透過利用輪證作靈活部署，祝願大家今年能動如脫兔，應對後疫情市況的挑戰。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS27/01/2023
【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章財經熱話27/01/2023
Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
人氣文章財經熱話27/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
人氣文章財經熱話27/01/2023
【或派股息？】百勝中國曾高見500元　現價減磅仍有肉食？
人氣文章大行報告27/01/2023
【大行炒D乜】三行調高金沙目標　平安好醫生遭富瑞劈價
人氣文章開市Good Morning27/01/2023
溫鋼城料港股強勢有望延至下周初　惟22500點阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金