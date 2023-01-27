《窩輪匯智－陳恩因》累積升幅勁，動如脫兔避風險

《窩輪匯智》本欄於新一年又同大家見面，先祝大家兔年行大運、輪證齊旺！本周筆者做網

上節目，收到不少粉絲的開心回應，指手持的輪證由價外變為了價內，到底該怎樣部署最好？沽

出又擔心正股繼續上，如何是好？

這種「開心的憂慮」，其實都相當普遍，投資者很多時候會擔心獲利沽售後會錯過其後的上

升機會，又怕升勢隨時結束，一旦面對大調整，手上的利潤隨時「見財化水」！

的確，大市由去年１０月底的低位約１４５００點左右起步，短短兩個月升幅已超過

８０００點之多，單睇指數升幅超過五成，個股如騰訊（００７００）等升勢更已翻了超過一倍

。累積升得多，投資者自然擔心短期有回調波動的可能，近日指數淡倉錄得資金淨流入，好倉資

金則有較大量資金流出。

淡倉增加，有部分朋友會以為是淡友大舉出手造空大市。雖然，資金流入可以代表投資者看淡，

但其實不少人會利用輪證產品提供的槓桿特性，作為對沖風險之用。所謂對沖風險，簡單而言就

像是為手上的正股買下「保險」，一旦正股急挫，淡倉便會產生利潤，以減少正股短期波動的損

失。

同樣道理，大家見到好倉流出，又是否代表已改觀？又未必。一如上述所言，透過輪證的多

向槓桿特性，投資者可因應個人持倉需要，設計出靈活多變的組合。筆者經常提醒投資者，在大

升勢的行情中，可透過轉倉作分段獲利並繼續持有。即是說，當手上的輪證由價外變為價內後，

先沽出獲利，並以部分的資金買入另一隻價外及年期長一點的產品。在最壞的情況，轉倉的新產

品在逆勢中變「零」，投資者最大的損失只為最終的部分利潤。

透過利用輪證作靈活部署，祝願大家今年能動如脫兔，應對後疫情市況的挑戰。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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