恒指高開４８點報２２６１４，金沙升逾２％暫領漲藍籌

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數開報２２６１４，升４８點或０﹒２１％，主板成交
２５億元。恒生中國企業指數報７７２７，升２０點或０﹒２７％。恒生科技指數報４７８６，
升２３點或０﹒４８％。金沙（０１９２８）現價升２﹒０４％，報２９﹒９５元，成交
３８２６萬元。（ｐｃ）
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