恒指高開４８點報２２６１４，金沙升逾２％暫領漲藍籌

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數開報２２６１４，升４８點或０﹒２１％，主板成交

２５億元。恒生中國企業指數報７７２７，升２０點或０﹒２７％。恒生科技指數報４７８６，

升２３點或０﹒４８％。金沙（０１９２８）現價升２﹒０４％，報２９﹒９５元，成交

３８２６萬元。（ｐｃ）

