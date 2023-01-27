《盤後部署》恒指本周升逾六百點，碧桂園現價追買值博率低

《經濟通通訊社２７日專訊》北水繼續休市，恒指今日高開４８點，報２２６１４。重磅科
技股如騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）等走勢平穩，友邦
（０１２９９）跌幅亦不大，恒指全日窄幅上落，高位２２７００，低位２２４８３，最終在
２２６００以上收市，連續第三個交易日上升。
恒指收報２２６８８，升１２２點或升０﹒５４％，主板成交９７２﹒５億元，本周累計升
６４４點或２﹒９２％。國企指數報７７７３，升６６點或升０﹒８７％。恒生科技指數報
４８１３，升４９點或升１﹒０４％。
＊碧桂園領漲藍籌＊
部分內房股造好。碧桂園（０２００７）獲中國民生銀行（０１９８８）香港分行借貸
５０００萬美元，加上遼寧省政府出招鼓勵住房消費，股價連升四個交易日，今日更成為表現最
佳藍籌。收市升６﹒２３％，報３﹒２４元，成交約３﹒３９億股，涉資１０﹒８０億元，盤中
高見３﹒３元，最低見３元。
誠然，碧桂園連升四日，走勢看似好轉，ＭＡＣＤ亦轉成牛差，惟目前股價仍在由去年１１
月形成的橫行區間中，在１１月１４日前裂口上升的高位３﹒４８元相信有不少阻力，短炒的值
博率一般。當然，碧桂園已擺脫由２０２０年末開展的下降軌，惟只靠個別利好消息炒作，未反
映整體內房環境仍未改善，加上成交額偏低，短期難期望股價有龐大升幅。
其他內房股方面，中海外（００６８８）升２﹒０１％，報２２﹒８５元；龍湖
（００９６０）升４﹒２５％，報２８﹒２元；潤地（０１１０９）跌０﹒２５％，報３９﹒７
元；萬科企業（０２２０２）升０﹒９３％，報１７﹒２８元。
＊比亞迪已嚴重超買＊
乘聯會公布，去年新能源客車銷量５﹒８萬台，增長１８％，部分汽車股今日報升。其中，
比亞迪（０１２１１）全日升２﹒５８％，報２４６﹒２元，成交約１０２９萬股，涉資
２５﹒１８億元，盤中高見２４８﹒６元，最低見２３９﹒２元。
在日線圖上，比亞迪連續兩日收高於２５０天線，配合１０、２０及５０天線齊齊向上，相
信股價將會補回去年８月３１日的下跌裂口。然而，比亞迪的９日ＲＳＩ已升至嚴重超買水平，
短線或會整固後再上，在低位買入的投資者，現階段可先減五成持倉，以鎖定利潤。
其他汽車股方面，吉利（００１７５）升１﹒４％，報１３﹒０４元；小鵬汽車
（０９８６８）升０﹒５％，報４０﹒３元；理想汽車（０２０１５）升２﹒０４％，報
９７﹒４５元；蔚來（０９８６６）跌２﹒６％，報９３﹒５元。（ｅｒ）
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