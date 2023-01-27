【俄烏開戰】拜登擬開戰周年訪歐，援烏坦克來不及參與春節攻勢

《經濟通通訊社２７日專訊》美國副國務卿紐蘭表示，援助烏克蘭的美製Ｍ１艾布拉姆斯主

戰坦克，不會參加烏軍的「春季攻勢」。而美媒消息指，總統拜登正考慮在下月俄烏戰爭一周年

之際訪問歐洲。

紐蘭周四（２６日）在參議院發言說：「艾布拉姆斯坦克是結構非常複雜的坦克，需要大量

培訓。儘管我們昨天批准將它們送往烏克蘭，但要讓它們上戰場還需要一些時間。它們不會參與

春季攻勢，預計到時戰爭局勢將會更激烈。」

美媒則引述華府官員消息，指拜登的訪歐行程和細節尚未定案，但考慮到訪的其中一站是波

蘭。鑑於安全考慮，拜登不太可能訪問烏克蘭。

美國財政部同日將俄羅斯「瓦格納」僱傭兵集團列為跨國犯罪組織，在中非共和國、馬里和

烏克蘭從事犯罪活動，對與其有關聯的組織和個人實施制裁。



＊６３％德國民眾反對援烏戰機＊



另一方面，德國《明鏡周刊》一項民調顯示，約６３％的受訪德國人反對向烏克蘭提供戰鬥

機， ２６％受訪者表示支持， １１％未確定意向。波蘭媒體則透露，波蘭以拆件方式，向烏

克蘭移交了數架米格－２９戰鬥機。（ｊｆ）

