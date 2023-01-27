  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2023 08:59

【外圍經濟】東京１月核心ＣＰＩ升幅４﹒３％，再創４２年新高

　　《經濟通通訊社２７日專訊》日本東京通脹水平持續上升，１月整體消費者價格指數
（ＣＰＩ）按年升４﹒４％。剔除新鮮食品的核心ＣＰＩ升幅達到４﹒３％，大幅超出上月的
３﹒９％，亦超出預期的４﹒２％，再破１９８１年來最高紀錄。
　　東京ＣＰＩ數據被視為日本全國通脹水平的指標，令日本央行進一步承受改變貨幣寬鬆政策
的壓力，數據出爐後，美元兌日圓由１３０回落至１２９﹒６５。（ｊｆ）
　
　

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/01/2023
張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元
人氣文章財經熱話26/01/2023
港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦　續提升市場吸引力
人氣文章財經熱話26/01/2023
陳茂波：雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台
人氣文章財經熱話26/01/2023
《午市前瞻》紅盤高開料恒指整固後續上 小米勢強料試14元
人氣文章財經熱話26/01/2023
【突破雙頂】林Sir料平保消化阻力後有望再上　宜於此水平食胡！
人氣文章大行報告26/01/2023
【大行炒D乜】滙證點評三桶油　一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金