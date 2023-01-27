【外圍經濟】東京１月核心ＣＰＩ升幅４﹒３％，再創４２年新高

《經濟通通訊社２７日專訊》日本東京通脹水平持續上升，１月整體消費者價格指數
（ＣＰＩ）按年升４﹒４％。剔除新鮮食品的核心ＣＰＩ升幅達到４﹒３％，大幅超出上月的
３﹒９％，亦超出預期的４﹒２％，再破１９８１年來最高紀錄。
東京ＣＰＩ數據被視為日本全國通脹水平的指標，令日本央行進一步承受改變貨幣寬鬆政策
的壓力，數據出爐後，美元兌日圓由１３０回落至１２９﹒６５。（ｊｆ）
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