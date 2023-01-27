【外圍經濟】眾院共和黨擬提出暫緩執行聯邦債務上限至９月３０日

《經濟通通訊社２７日專訊》外電引述消息人士稱，美國眾議院共和黨人考慮將聯邦債務上

限，暫緩執行至９月３０日，以避免債務違約，並容許共和、民主兩黨有更多時間討論對策。

白宮和眾院民主黨人暫未回應有關方案，不過拜登總統此前態度強硬，聲稱不會在提高上限

的問題上向共和黨妥協。

分析指，雖然暫緩執行債務上限會為聯邦政府運作換取更多時間，但亦會導致更多債務累積

，如果屆時國會無法達成共識，會導致聯邦政府債務違約和部分停擺同步發生。（ｊｆ）

