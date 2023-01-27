  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2023 15:16

【外圍經濟】眾院共和黨擬提出暫緩執行聯邦債務上限至９月３０日

　　《經濟通通訊社２７日專訊》外電引述消息人士稱，美國眾議院共和黨人考慮將聯邦債務上
限，暫緩執行至９月３０日，以避免債務違約，並容許共和、民主兩黨有更多時間討論對策。
　　白宮和眾院民主黨人暫未回應有關方案，不過拜登總統此前態度強硬，聲稱不會在提高上限
的問題上向共和黨妥協。
　　分析指，雖然暫緩執行債務上限會為聯邦政府運作換取更多時間，但亦會導致更多債務累積
，如果屆時國會無法達成共識，會導致聯邦政府債務違約和部分停擺同步發生。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS27/01/2023
【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章財經熱話27/01/2023
Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
人氣文章財經熱話27/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
人氣文章財經熱話27/01/2023
【或派股息？】百勝中國曾高見500元　現價減磅仍有肉食？
人氣文章大行報告27/01/2023
【大行炒D乜】三行調高金沙目標　平安好醫生遭富瑞劈價
人氣文章開市Good Morning27/01/2023
溫鋼城料港股強勢有望延至下周初　惟22500點阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金