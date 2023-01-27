《談國論企－黎偉成》拉美峰會邀習近平致辭顯友好

《談國論企》由輪值主席國阿根廷總統費爾南德斯，邀請中國國家主席習近平於２０２３年

１月２４日以視頻向拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會致詞，充分表現拉美及加勒比等第三世

界和發展中國家對中國的高度友好和重視。反而狠狠把美國總統拜登冷落一旁，足顯單邊霸道主

義者在國際政治舞台越來越廣受離棄，備受孤立乃自取其辱。



＊不邀美國顯拉共體對美霸權搞分化感到不高興＊



習近平在致辭時，持別強調拉美和加勒比國家共同體（簡稱「拉共體」）「已經成為全球南

南合作不可或缺的推動者」，並為「維護地區和平、促進共同發展的推動力量」，「為維護地區

和平、促進共同發展、推進區域一體化發揮了重要作用」，作為對這個組織的高度肯定和讚許。

而中方一貫支持拉美和加勒比地區一體化進程，高度重視發展同「拉共體」關係，並將「拉共體

」（１）視為鞏固發展中國家團結，推動南南合作的重要夥伴。

和（２）希望「拉共體」加強同中國合作推進高質量共建「一帶一路」，支持並參與全球發

展倡議和全球安全倡議，同中方攜手構建中拉命運共同體。

即使習近平在「拉共體」峰會的致辭，只是集中談及中國與「拉共體」的良好發展關係，和

今後加緊合作的願望，未有講到其他國家，但我仍然要趁「拉共體」峰會之機，拆穿美國在包括

拉美及加勒比在內的全世界各個範圍狠狠把中國圍堵、封殺不得逞，更不得人心的惡思理所當然

得到劣果。君不見，拜登於２０２２年６月６日至１０日在美國洛杉磯舉行的第九屆美洲峰會中

搞分化，以美國標準所謂「民主價值觀、政治自由、人權紀錄」為中，拒絕邀請古巴、委內瑞拉

和尼加拉瓜三國領導人與會，引起墨西哥、烏拉圭等多國領導人缺席或派低級代表出席，以作抗

議，彰顯不滿，認為美國藉舉辦峰會搞「分裂、霸權、歧視」，由是「拉共體」峰會只邀習近平

作致辭，很有啟示性。

得道多助。中國要推動同拉方以及全世界各國關係，進入平等、互利、創新、開放、惠民的

新時代，倡議得到廣泛支持，不僅在是次「拉共體」峰會充分顯示出來，更可在中國去年底強化

外交活動取得良佳成績，充分體現出來：（一）中共二十大於２０２２年１０月中選出新一屆的

領導層，並由連任的總書記習近平為未來政治經濟發展定總基調、立標準，力求「加快構建新發

展格局，著力推動高質量發展」，作為「全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，引起世界

各地對在華投資和發展感到更大興趣，亦為德國總理朔爾茨等４國政要於緊接著的１１月初櫛次

麟比地訪華之因，而習近平在是月中旬先後到印尼及泰國，出席二十國集團Ｇ２０領導人第十七

次峰會、亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議等，廣受關注和歡迎，甚至成為國際會議和

活動的主角。



＊稱許拉共體已為全球南南合作不可或缺推動者＊



（二）習近平２０２２年１２月８日及９日赴沙特阿拉伯利雅得，先後出席首屆中國－海灣

阿拉伯國家合作委員會峰會、首屆中國－－阿拉伯國家峰會，鞏固、發展、強化對阿拉伯國家的

關係、合作，不僅達致採取八大行動構建命運共同體，力爭促進中阿貿易在５年後的２０２７年

增至４３００億美元，更在擴大進口海合會原油、液化天然氣等開展油氣貿易人民幣結算，及支

持雙方主權財富基金合作等，取得豐碩成果。

中國頻仍外交活動，取得良性的回應，還有（三）德國總理朔爾茨更在２０２２年１２月５

日於《外交》雜誌指出「中國日益強大，不應被孤立理由」，所言顯然對美國而發出，反映出歐

盟與美國霸權獨裁主義者越來越貌不合、神更離。中國共產黨總書記習近平２０２２年１０月

１６日在第二十次全國代表大會作出的報告，談及對外政策時強調要「促進世界和平與發展，推

動構建人類命運共同體」，以德國、法國、荷蘭為主的歐盟國家反應相當正面，充分表明中國得

道多助。

要指出（四）習近平在「拉共體」峰會所作出的致辭，充分體現出「普惠」政策的精神。此

為聯合國於２００５提出普惠金融Ｉｎｃｌｕｓｉｖｅ Ｆｉｎａｎｃｅ，引發而生的，意指「

普羅大眾有平等機會獲得的負責任、可持續的金融服務，核心精神是要有效、全方位地為社會所

有階層？群體提供金融服務，尤其是那些被傳統金融忽視的農村地區、城鄉貧困群體、微小企業

」，近年演繹為應用於國際政治經濟等關係，可稱為「普惠價值」；此有別於美國主張的有選擇

性的作雙層標準的「民主、自由、人權」之類的「普世價值」，而違者會有「處罰」，乃小數政

治組織的所謂會值觀，並可從美國近期以「不同意識形態」打壓中國的最新藉口。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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