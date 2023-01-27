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27/01/2023 14:34

《欣勢利導－陳欣》市場仍然看淡美元，留意聯儲前瞻指引

　　《欣勢利導》周四（２６日）美國商務部公布數據顯示，２０２２年第四季國內生產總值
（ＧＤＰ）較上季增長２﹒９％，雖低於前值３﹒２％，但好過預期的２﹒６％。另一方面，
１２月耐用品訂單由負轉正上升５﹒６％，大幅好於預期及前值。此外，勞工部亦於同日公布新
申領救濟金人數報告，數據顯示下降６０００人，經季調後為１８﹒５萬。三項數據均表現良好
，支持美聯儲在長時間內保持緊縮貨幣政策的論調，一度令美匯指數反彈至１０２上方，惟市場
對這份「成績表」並不買帳，至匯價未能企穩。由於大多數經濟學家憂慮美聯儲過快加息將引發
消費者削減支持及失業率上升，認為美國經濟經濟衰退陰霾依然存在，導致市場依然看淡美元。
　　下周美聯儲將舉行議息會議，加息２５個基點已成為共識，因此投資者更應該留意美聯儲的
前瞻指引，特別是會否將「持續加息」等措辭剔除或修改，如論調開始轉變，將進一步打擊美元
走勢。美元現時徘徊於１０２位置附近，短線１０３阻力較大，支持暫看１０１。今晚（２７日
）美國將公布去年１２月ＰＣＥ數據，如跌幅大於市場預期，將打壓美聯儲緊縮前景及美元走勢
，反之則對美元匯價形成支持。《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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