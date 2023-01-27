《美元走勢－羅明立》歐元未擺脫１﹒０８５０－１﹒０９５０範圍

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒０５ １３０﹒２７ １２９﹒５０

歐元╱美元 １﹒０８７７ １﹒０９００ １﹒０８６５

英鎊╱美元 １﹒２３７８ １﹒２４１８ １﹒２３６３

美元╱瑞郎 ０﹒９２２２ ０﹒９２２６ ０﹒９１９２

美元╱港元 ７﹒８２９８ ７﹒８３１４ ７﹒８２８８

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《美元走勢》星期四（２６日）美國公布１２月耐用品訂單按月升５﹒６％，上周初次申領

失業救濟人數降至１８﹒６萬，而第四季ＧＤＰ按季增長２﹒９％，數據全部好過預期。但反映

通脹情況的第四季度核心ＰＣＥ物價指數年化季率初值為３﹒９％，為２０２１年第一季度以來

新低。經濟表現理想加上通脹繼續回落，市場對美國經濟衰退風險預期有所下降，聯儲局利率調

整壓力放緩，對美元或可提供短線反彈機會。歐美相繼向烏克蘭提供坦克，俄方指將對提供武器

的國家視為直接參與衝突。

美元繼續在１０２上下５０點小幅波動，市場關注下周聯儲局議息後會否帶來新的貨幣政策

信息。隨著加拿大央行表明將暫停加息，或有更多央行加入，起碼進一步放慢加息步伐。歐元未

有擺脫１﹒０８５０－１﹒０９５０的範圍，上衝動力卻似乎有所減弱，若失守１﹒０８５０可

能要先下試１﹒０７７０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０９１０ １﹒０８００ １﹒０９６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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