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27/01/2023 16:04

《美元走勢－羅明立》歐元未擺脫１﹒０８５０－１﹒０９５０範圍

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒０５　１３０﹒２７　１２９﹒５０
　　歐元╱美元　１﹒０８７７　１﹒０９００　１﹒０８６５
　　英鎊╱美元　１﹒２３７８　１﹒２４１８　１﹒２３６３
　　美元╱瑞郎　０﹒９２２２　０﹒９２２６　０﹒９１９２
　　美元╱港元　７﹒８２９８　７﹒８３１４　７﹒８２８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期四（２６日）美國公布１２月耐用品訂單按月升５﹒６％，上周初次申領
失業救濟人數降至１８﹒６萬，而第四季ＧＤＰ按季增長２﹒９％，數據全部好過預期。但反映
通脹情況的第四季度核心ＰＣＥ物價指數年化季率初值為３﹒９％，為２０２１年第一季度以來
新低。經濟表現理想加上通脹繼續回落，市場對美國經濟衰退風險預期有所下降，聯儲局利率調
整壓力放緩，對美元或可提供短線反彈機會。歐美相繼向烏克蘭提供坦克，俄方指將對提供武器
的國家視為直接參與衝突。
　　美元繼續在１０２上下５０點小幅波動，市場關注下周聯儲局議息後會否帶來新的貨幣政策
信息。隨著加拿大央行表明將暫停加息，或有更多央行加入，起碼進一步放慢加息步伐。歐元未
有擺脫１﹒０８５０－１﹒０９５０的範圍，上衝動力卻似乎有所減弱，若失守１﹒０８５０可
能要先下試１﹒０７７０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０９１０　１﹒０８００　１﹒０９６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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