富達下調螞蟻集團估值至６３８億美元

《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》引述文件報道，富達再次下調螞蟻集團估值，螞蟻

集團估值由去年５月的７００億美元，降至去年１１月底約６３８億美元，下調幅度約８﹒９％

。

兩年多前，中國政府叫停螞蟻首次公開招股（ＩＰＯ），集團暫停ＩＰＯ前的估值為

２３５０億美元。（ｂｉ）

