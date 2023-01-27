富達下調螞蟻集團估值至６３８億美元

《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》引述文件報道，富達再次下調螞蟻集團估值，螞蟻
集團估值由去年５月的７００億美元，降至去年１１月底約６３８億美元，下調幅度約８﹒９％
。
兩年多前，中國政府叫停螞蟻首次公開招股（ＩＰＯ），集團暫停ＩＰＯ前的估值為
２３５０億美元。（ｂｉ）
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