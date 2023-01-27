【夜期時段】即月期指最新報２２６５８點，跌７點，低水３１點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２６７０點，升５點，低水１９
點，最新報２２６５８點，跌７點，低水３１點，合約成交２３８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７７５６點，升４點，低水１８點，最新報７７５０點，跌
２點，低水２４點，合約成交１５８張。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話27/01/2023
春節黃金周訪澳旅客回升 濠賭股獲大行祝福全線造好 邊隻可追入？
|FOCUS27/01/2023
【FOCUS】美GDP勝預期 技術效應掩暗湧
|財經熱話27/01/2023
Tesla季績勝預期股價飆升 比亞迪創5個月高 仲有哪隻車股值博？
|財經熱話27/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
|財經熱話27/01/2023
【或派股息？】百勝中國曾高見500元 現價減磅仍有肉食？
|大行報告27/01/2023
【大行炒D乜】三行調高金沙目標 平安好醫生遭富瑞劈價
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰