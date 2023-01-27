【夜期時段】即月期指最新報２２６５８點，跌７點，低水３１點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２６７０點，升５點，低水１９

點，最新報２２６５８點，跌７點，低水３１點，合約成交２３８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７７５６點，升４點，低水１８點，最新報７７５０點，跌

２點，低水２４點，合約成交１５８張。

