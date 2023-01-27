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27/01/2023 09:59

【新冠感染】葉劉淑儀：應待世衞宣布大流行結束才檢討抗疫工作

　　《經濟通通訊社２７日專訊》新民黨主席葉劉淑儀在電台節目中表示，至少要等世衞宣布疫
情大流行結束，政府才較為適合去檢討抗疫工作。政府可以委任醫學專家、議員等展開檢討，而
檢討工作亦不應針對任何官員。
　　她指出，所有官員過去３年都很辛苦，在疫情海嘯之下，任何常設設施都不能應付，官員只
能一邊決策，一邊改良措施。而當局應要檢討如何更好動員社會資源；亦要檢討公立醫院在應付
大量患者時，如何維持正常服務；檢討如何在重大危機時動員公務員。
　
＊政府今年不應再派消費券＊
　
　　另外，葉劉淑儀認為，政府今年不應再派消費券，指其作用短暫，不少市民會用消費券應付
日常開支，再用節省的款項外遊，結果未必有效帶動本地經濟。她表示，零售業亦會逐步復甦，
認為政府應該趁本港下周一（３０日）撤銷隔離令，大肆對外宣傳，吸引更多遊客。
　　對於新民黨提出提高足球博彩稅，被馬會批評不了解博彩市場，葉劉淑儀指，過去也曾經提
過相關建議，對馬會今次的反應感到費解。她又指出，與馬會高層會面期間，對方曾表示並非不
能加稅，但希望可以容許更多運動項目的賭博活動，反映馬會可以考慮交換條件。
　　她亦形容，馬會在博彩市場是「寡頭壟斷」，疫情期間仍有不少收益，提高足球博彩稅只是
輕微影響收入。至於馬會提高稅率會影響慈善服務，葉劉淑儀指，政府收到稅款後，也可加強支
援基層。（ｒｈ）

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