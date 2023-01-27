《小傳日記》比電受惠消費信心恢復，惟寧待調整吸納不宜高追

《小傳日記》尋日恒指喺農曆新年首個交易日再發威，最終升超過５００點完場，攻陷

２２５００關口。尋晚美國公布嘅第四季ＧＤＰ增長勝預期，三大美指皆升，喺冇北水影響下，

港股奮力圖強，恒指最高升到２２７００點。不過，由於下星期二期指結算，北水回歸，而且今

天又係星期五，投資者寧願袋錢發個新年財，好過憧憬北水湧入推高大市，點知港股咁升法會唔

會變成ＡＴＭ㗎！上午收市前，恒指升幅收窄到得番廿零點。

內地逐步復常，有市場消息話，內地消費信心迅速恢復，由農曆新年旅遊、餐飲同電影票房

逐步擴大到電子消費產品，吸引資金流入比亞迪電子（０２８５），尋日比電就升咗１﹒２５銀

，收報２８﹒２元，今朝再升一毫紙，報２８﹒３銀，短期有望向３０銀大關進發。

不過，睇番技術走勢，２８銀確實係有幾大阻力，雖然尋日破位收市，但今朝出現射擊之星

形態，企唔企穩都未知。當然，企穩就另計，因為到時２８銀會變成強力支持，上面風光無限好

，３０銀都未必壓得住。不過，依家日線圖９ＲＳＩ又升到接近７５，寧願等調整先買啦，２７

銀係第一個入市位，２６銀可以落第二注，但收低過２５銀就止蝕先，目標望住３０銀先，如果

股價唔跌，直上３０銀就放棄啦！請請！



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