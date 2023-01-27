《環球布局－黃德泰》把焦點轉至固定收益

《環球布局》雖然個別市場領域可能在２０２３年上半年面對進一步下行風險，尤其是環球

股市，但我們預期來年將展現個別機遇。重要的是，由於各資產類別很可能在２０２３年重現過

往的負相關性，致力維持嚴謹分散投資和審慎風險配置策略的投資者可望受惠。

我們的配置決定將受利率和通脹變化所主導。我們認為加息可望接近完成，市場開始反映聯

儲局加息周期結束的預期。預計在政策轉向前，聯儲局將長時間暫停行動，因此我們將聚焦於加

息對經濟和通脹的影響。當中的不確定性在於金融狀況收緊的滯後影響及增長環境更具挑戰性，

會否為基本因素帶來實際衝擊。

在整體孳息率曲線向上移之後的一年，不同質素及存續期的債券價格下降，為固定收益市場

締造機會。例如，高收益債券的孳息率接近１０％，存續期較短，而投資級別債券的孳息率超過

５％，存續期較長。隨著經濟步入衰退，違約率通常上升，可能導致高收益債券這個資產類別的

價格波動。然而，作長線投資和參考優質信貸研究可以提供投資機會。

在過去一年，我們明顯轉向固定收益市場。然而，上述轉變很大程度上是透過我們對表現優

秀的股票行業（例如：製藥、基本消費品及公用事業）獲利套現。如果相對於我們從固定收益取

得的收益率，股票價格仍然昂貴，那麼轉向債券的配置將會持續，但步伐會隨著我們接近「股四

債六」的配置而逐漸減慢。

變化率將取決於市場走勢。若投資級別企業債券孳息率回落至６％，我們將加快減持股票、

高收益債券或美國國庫債券，以增持策略的板塊投資。隨著聯儲局托市（Ｆｅｄ Ｐｕｔ）對市

場的影響力消褪，收益在未來數年對投資者的總回報將日形重要。隨之而來的利率及息差走高，

著擴大固定收益的收益機會。投資環境與１２個月前大為不同，當時市場上除了股票基本上別無

選擇，導致投資者急於在各個資產類別物色收益。現在，尋找收益的趨勢似乎已經結束，孳息率

和息差的擴幅現已足夠在風險╱回報基礎上補償固定收益投資者。

從總回報、收益及風險管理角度來看，投資級別信貸是我們偏好的資產類別。在利好的經濟

情境下，我們認為隨著利率向下及息差收窄，這類資產有潛力締造雙位數回報。一年前，優質信

貸孳息率並不吸引，總回報前景欠佳，債券亦未能發揮分散投資的作用。時至今日，相同資產的

總回報潛力優於股票，與股票的正相關性亦逐漸逆轉，讓固定收益能夠抵銷股市波幅。

此外，美國國庫債券的孳息率穩健，已符合我們的收入要求一段時間，但市場環境不斷轉變

亦為這個領域創造選擇。當１０年期美債孳息率約為２％時，我們認為其欠缺吸引力，但從收入

角度來看，延長投資的存續期以鎖定４％孳息率更為吸引。這意味美債在２０２３年將成為我們

持續採用策略的核心部分。

《富蘭克林鄧普頓投資香港聯席主管 黃德泰》



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