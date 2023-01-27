【ＦＯＣＵＳ】美ＧＤＰ勝預期，技術效應掩暗湧

【ＦＯＣＵＳ】是異常強韌，還是回光返照？１２月零售銷售、時薪增長、新屋開工、領先

指標黯淡一片之際，聯儲「軟著陸」的玫瑰色之夢，周四（２６日）晚似重新閃現光芒－－美國

第四季ＧＤＰ按季折合成年率增長２﹒９％，優於預期的２﹒６％。

但深究數據細節，總統拜登口中的「穩健增長」、「史上最強勁的經濟復甦之一」，實則暗

湧處處。



＊庫存飆升最大功臣，首季或反噬＊



美國經濟分析局（ＢＥＡ）揭盅去年ＧＤＰ增２﹒１％，最揚眉「兔」氣的，除了成功打臉

華爾街「溫和

衰退」論的拜登，應還有向「軟著陸」目標更近一步的聯儲主席鮑威爾，當然更少不了一眾以木

頭姐為首的科技股交易員。

－１﹒６％、－０﹒６％、３﹒２％、２﹒９％，從首兩季負增長，到後兩季強擴張，美國

經濟有何「魔法」？看真些，增速此消彼長實際恐因技術因素。相比去年第一、第二季ＧＤＰ，

因貿易逆差增加、政府開支減少、企業庫存下降拖累而錄負增長，第三、第四季ＧＤＰ反彈，則

歸功貿易逆差下降、政府開支增加、企業庫存上升。

以剛剛公布的第四季數據為例，企業庫存貢獻ＧＤＰ增速高達１﹒４６個百分點；政府支出

、?出口分別貢獻ＧＤＰ增速０﹒６４個百分點、０﹒５６個百分點。但高企１２９９億美元的

庫存或意味隨之而來的去庫存，將拖累２０２３年首季ＧＤＰ表現；政府支出主要集中於轉移支

付，而非工程基建及國防；淨出口背後實際是出口跌幅（－１﹒３％）小於進口跌幅（－

４﹒６）所致。



＊實際國內需求淪大流行以來最弱＊



至於美國經濟最重要引擎的個人消費，盡管貢獻ＧＤＰ增速１﹒４２個百分點，但國際旅行

、餐飲服務、醫療保健等服務消費增加，食品飲料、家具、汽車等商品消費減少，顯示通脹蠶食

中低收入人士的購買力，而服務業通脹粘性難去。

最值一提的，是剔除貿易、庫存、政府支出等因素後，衡量實際國內需求的私人最終銷售額

，第四季僅增０﹒２％，為２０２０年３月以來最低。此外，盡管第四季名義個人可支配收入增

加２９７０億美元，但據聖路易斯聯邦儲備銀行數據，美國人去年全年實際可支配個人收入下降

６﹒４％。

現在的問題是，美國人在大流行積累的超額儲蓄（去年底約為１﹒２萬億美元）將在何時耗

盡，進而令美國經濟急速降溫？已現放緩的時薪增幅、職位空缺以及愈來愈廣泛蔓延的裁員，是

否意味勞動力市場衰退已至？看看ＩＭＦ、世界銀行、聯合國三大機構的預測，分別料美國今年

ＧＤＰ增１％、０﹒５％、０﹒４％，小心地平線上的不是曙光，而是烏雲。

