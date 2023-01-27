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27/01/2023 14:02

【內房困局】遼寧出招鼓勵住房消費，支持「爛尾樓」項目盤活處置

　　《經濟通通訊社２７日專訊》遼寧省政府近日印發《遼寧省進一步穩經濟若干政策舉措》。
其中提出，鼓勵合理住房消費。鼓勵二手房交易與新建商品房銷售享受同等補貼支持政策。落實
非住宅類商品房去庫存支持政策，對購買非住宅商品房實際用於居住用途且為首套剛需的，水電
氣暖等收費價格參照住宅標准執行。
　　對抵押銀行的二手房，在交易時可以「帶押過戶」，不用提前還貸即可辦理過戶。此外，支
持「爛尾樓」項目盤活處置。落實「爛尾樓」項目續建、承接、收購、租賃等環節稅費優惠政策
，推進“爛尾樓”項目復工復建、盤活處置。
　
＊遼寧：加強企業金融信貸支持＊
　
　　另外，《舉措》中提出加大普惠小微貸款投放力度。人民銀行安排再貸款再貼現額度不少於
７００億元（人民幣．下同），促進支農支小貸款投放，全省普惠小微貸款增速不低於１０％。
普惠小微企業貸款延期還本付息原則上最長可延至２０２３年６月３０日。
　　此外，加大企業上市支持力度。對北京證券交易所首發上市企業分階段給予總額不超過
８００萬元補助；對境內科創板首發上市企業分階段給予總額不超過１５００萬元補助；對境內
主板、創業板首發上市企業分階段給予總額不超過１０００萬元補助。堅持「隨報隨審」原則撥
付企業上市補助。（ｃａ）

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