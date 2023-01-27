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27/01/2023 08:48

【大國博弈】美國延長在美合資格港人逗留期兩年

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統拜登以北京壓制為由，延長適用於在美港人的「延遲
強制離境」待遇兩年。中方一直批評，美國干預香港事務，公然踐踏國際法及國際關係基本準則

　　美國白宮周四發聲明，指總統拜登簽署備忘錄，延長在美國的香港人「延遲強制離境」待遇
２４個月。拜登在備忘錄中指，中國２０２０年６月單方面在香港實施《港區國安法》，破壞港
人在《基本法》及《中英聯合聲明》保障下，享有的權利和自由。中國持續削弱香港的自治，破
壞尚存的民主進程及制度，限制打壓學術和新聞自由。
　　拜登認為，有令人信服的外交政策理由為依據，延長符合資格的香港人能持續享有「延遲強
制離境」的待遇，為在香港被剝奪自由保障的香港居民，提供「避風港」，可以促進美國在該區
的利益，強調美國會繼續堅定支持香港人。
　　拜登２０２１年８月５日宣布，給予合資格在美國的香港居民１８個月「延遲強制離境」待
遇，港人在美國期間可申請工作許可。有關待遇下月５日到期，現獲延長２４個月。
　　外交部駐港公署曾批評，所謂涉港備忘錄，大肆污衊抹黑香港國安法，赤裸裸干預香港事務
和中國內政，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，惺惺作態提供所謂「避風港」，就是妄圖唱
衰香港、污名中國，千方百計搞小動作，破壞香港繁榮穩定，這種雕蟲小技充分暴露其打「香港
牌」，遏制中國發展的險惡用心。（ｃｌ）（ｚｚ）

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