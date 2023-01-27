  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2023 09:01

【新冠感染】孫玉菡：院舍員工定期核酸檢測未來有調整空間

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港府將於下周一（３０日）撤銷隔離令，無症狀感染者可以如
常上班，但政府強烈勸喻確診院舍員工不要上班。勞工及福利局長孫玉菡接受電台訪問時表示，
新措施是為了保護院舍長者及殘疾人士，有信心不用立法強制，院舍員工都會自覺遵守。
　　他表示，自去年８月底起，員工定期核酸檢測的安排，找出四成確診個案，考慮到長者的感
染風險，認為有需要維持，但日後在考慮院舍的抗疫能力後，有調整空間。
　　孫玉菡預計，允許所有院舍輸入外勞的特別計劃可於年中開始接受申請，名額３０００個，
但估計連同原有補充勞工計劃的４０００個名額，仍有過千個院舍職位空缺，要靠本地培訓及招
聘。他表示，輸入外勞的安排經過深思熟慮，在保障本地工人優先的原則下，應對院舍人手短缺
的問題，政府正檢討院舍工作人員專業要求和晉升階梯，希望能吸引本地青年入行。
　　另外，高端人才通行證計劃接受申請約１個月，孫玉菡指，已處理約七成申請，當中九成獲
批，他們可在獲批後半年內來港。他強調海外人才是補足，本地人才才是香港的根和本。
（ｃｌ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/01/2023
張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元
人氣文章財經熱話26/01/2023
港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦　續提升市場吸引力
人氣文章財經熱話26/01/2023
陳茂波：雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台
人氣文章財經熱話26/01/2023
《午市前瞻》紅盤高開料恒指整固後續上 小米勢強料試14元
人氣文章財經熱話26/01/2023
【突破雙頂】林Sir料平保消化阻力後有望再上　宜於此水平食胡！
人氣文章大行報告26/01/2023
【大行炒D乜】滙證點評三桶油　一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金