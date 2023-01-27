【新冠感染】孫玉菡：院舍員工定期核酸檢測未來有調整空間

《經濟通通訊社２７日專訊》港府將於下周一（３０日）撤銷隔離令，無症狀感染者可以如

常上班，但政府強烈勸喻確診院舍員工不要上班。勞工及福利局長孫玉菡接受電台訪問時表示，

新措施是為了保護院舍長者及殘疾人士，有信心不用立法強制，院舍員工都會自覺遵守。

他表示，自去年８月底起，員工定期核酸檢測的安排，找出四成確診個案，考慮到長者的感

染風險，認為有需要維持，但日後在考慮院舍的抗疫能力後，有調整空間。

孫玉菡預計，允許所有院舍輸入外勞的特別計劃可於年中開始接受申請，名額３０００個，

但估計連同原有補充勞工計劃的４０００個名額，仍有過千個院舍職位空缺，要靠本地培訓及招

聘。他表示，輸入外勞的安排經過深思熟慮，在保障本地工人優先的原則下，應對院舍人手短缺

的問題，政府正檢討院舍工作人員專業要求和晉升階梯，希望能吸引本地青年入行。

另外，高端人才通行證計劃接受申請約１個月，孫玉菡指，已處理約七成申請，當中九成獲

批，他們可在獲批後半年內來港。他強調海外人才是補足，本地人才才是香港的根和本。

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