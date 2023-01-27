【新冠感染】醫學會不擔心家庭醫生難應付確診病人，但應提前預約

《經濟通通訊社２７日專訊》新冠感染者隔離令將於下周一（３０日）起取消，醫學會會長
鄭志文在電台節目中表示，現時每日大約有２０００宗確診，香港有４０００多名家庭醫生，不
擔心難以應付，亦指出現時最重要是戴高規格的口罩，如患者本身戴好口罩，傳染情況極低。
他建議，求診人士早些通知醫生懷疑確診，以便作出安排，避免患者與高危群組同時存在，
例如無打針的病人或孕婦，如能做好，對雙方都比較安全。（ｂｎ）
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