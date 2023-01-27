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27/01/2023 16:57

【香港政情】區議會選舉兩落敗候選人涉無交選舉申報書遭廉署起訴

　　《經濟通通訊社２７日專訊》廉政公署分案起訴兩名２０１９年區議會一般選舉落敗候選人
胡健南及王鑑賢，二人涉嫌沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書。兩
名被告將於下星期二（３１日）在東區裁判法院分案答辯。
　　兩名被告胡健南（４４歲）報稱公司秘書；及王鑑賢（３８歲）報稱健身教練；均被控一項
沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第３７條規定提交選舉申報書的罪名，違反《選舉（
舞弊及非法行為）條例》第３８（１）條。
　　２０１９年區議會選舉於該年１１月２４日舉行。胡健南及王鑑賢同於當年１０月１６日遞
交提名表格，分別在該選舉東區漁灣選區及環翠選區參選。二人其後接獲候選人資料冊，當中有
提醒他們須呈交選舉申報書。當屆候選人須於法定限期，即於２０１９年１２月２９日或之前向
選舉事務處提交選舉申報書。
　　控罪指胡健南及王鑑賢，分別作為２０１９年區議會選舉東區漁灣選區及環翠選區候選人，
沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第３７條的規定提交選舉申報書。
　　選舉事務處於上述法定限期內未收到二人的選舉申報書，遂於２０２０年１月中將事宜轉介
廉署，廉署隨即展開調查。二人分別於同年向高等法院申請命令，以延後提交選舉申報書。法院
分別於２０２２年８月及９月拒絕向二人批出申請。廉署徵詢律政司法律意見後，本星期落案起
訴二人。（ｃｌ）

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