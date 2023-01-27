  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2023 09:29

【外圍經濟】美國天然氣價格跌破３美元，觸及２１個月低點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》溫暖的冬季天氣助長拋售，美國天然氣期貨的跌幅擴大至３美
元以下。
　　周四（２６日），紐約商品交易所２月份交收的天然氣價格下跌１０％，至每百萬英熱單位
２﹒７６１美元。在周三（２５日）跌破３美元後，價格一直處於２０２１年４月以來的最低水
平。
　　分析指，價格下降的主要因為美國和歐洲在冬季來到前已經補充了緩衝庫存，而北半球相對
溫暖的季節性氣溫至今抑制了供暖需求。（ｒｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/01/2023
張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元　上望2500美元
人氣文章財經熱話26/01/2023
港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦　續提升市場吸引力
人氣文章財經熱話26/01/2023
陳茂波：雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台
人氣文章財經熱話26/01/2023
《午市前瞻》紅盤高開料恒指整固後續上 小米勢強料試14元
人氣文章財經熱話26/01/2023
【突破雙頂】林Sir料平保消化阻力後有望再上　宜於此水平食胡！
人氣文章大行報告26/01/2023
【大行炒D乜】滙證點評三桶油　一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金