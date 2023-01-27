【外圍經濟】美國天然氣價格跌破３美元，觸及２１個月低點

《經濟通通訊社２７日專訊》溫暖的冬季天氣助長拋售，美國天然氣期貨的跌幅擴大至３美

元以下。

周四（２６日），紐約商品交易所２月份交收的天然氣價格下跌１０％，至每百萬英熱單位

２﹒７６１美元。在周三（２５日）跌破３美元後，價格一直處於２０２１年４月以來的最低水

平。

分析指，價格下降的主要因為美國和歐洲在冬季來到前已經補充了緩衝庫存，而北半球相對

溫暖的季節性氣溫至今抑制了供暖需求。（ｒｃ）

