【外圍經濟】智利將利率維持在１１﹒２５厘，保持謹慎立場

《經濟通通訊社２７日專訊》智利央行將基準利率維持在２０多年來的最高水平不變，重申
在通脹放緩得到鞏固之前，借貸成本不會下降。
政策制訂者在周四（２６日）的會議上一致投票決定將指標利率維持在１１﹒２５厘，一如
分析師預期。前瞻性指引與去年１２月的聲明相同。
政策制訂者表示，通脹率仍然很高，向３％的目標靠攏仍面臨風險。根據該國統計局數據，
１２月的年度通脹率從１１月的１３﹒３％降至１２﹒８％。（ｒｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|開市Good Morning27/01/2023
溫鋼城料港股強勢有望延至下周初 惟22500點阻力大
|財經熱話26/01/2023
張德熙料上半年金價或挑戰每盎司2000美元 上望2500美元
|財經熱話26/01/2023
港交所歐冠昇：IPO市場出現復甦 續提升市場吸引力
|財經熱話26/01/2023
陳茂波：雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台
|財經熱話26/01/2023
《午市前瞻》紅盤高開料恒指整固後續上 小米勢強料試14元
|財經熱話26/01/2023
【突破雙頂】林Sir料平保消化阻力後有望再上 宜於此水平食胡！
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰