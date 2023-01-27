【外圍經濟】智利將利率維持在１１﹒２５厘，保持謹慎立場

《經濟通通訊社２７日專訊》智利央行將基準利率維持在２０多年來的最高水平不變，重申

在通脹放緩得到鞏固之前，借貸成本不會下降。

政策制訂者在周四（２６日）的會議上一致投票決定將指標利率維持在１１﹒２５厘，一如

分析師預期。前瞻性指引與去年１２月的聲明相同。

政策制訂者表示，通脹率仍然很高，向３％的目標靠攏仍面臨風險。根據該國統計局數據，

１２月的年度通脹率從１１月的１３﹒３％降至１２﹒８％。（ｒｃ）

