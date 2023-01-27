【外圍經濟】日本央行行長黑田東彥將卸任，或於下月初提名繼任人

《經濟通通訊社２７日專訊》日本央行行長黑田東彥將於４月８日卸任，卸任前他會提名繼
任人，然後尋求日本國會眾議院以及參議院的批准。
據日本媒體報道，黑田可能在２月１０日提名繼任人。由於提名或影響市場，提名日期通常
會高度保密。市場目前認為副行長雨宮正佳和前副行長中曾宏有可能接任，而新人上任後，或解
除超寬鬆政策。（ｒｃ）
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