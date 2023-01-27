【外圍經濟】南韓科技行業信心指數降至７年來的最低點

《經濟通通訊社２７日專訊》與新冠疫情期間相比，南韓科技行業現在對消費者需求更加悲

觀，信心前景下滑至７年來的最低水平。

南韓央行公布的數據顯示，２月份電子、顯示器和通訊設備行業的前景指數降至６１。如果

實際業務結果與預測相符，這將是自２０１６年２月指數觸及５９以來的最低讀數。

分析指，科技行業指數的惡化表明，當前的經濟衰退可能比疫情高峰時期更嚴重，全球利率

仍在上升，通脹壓力並未減弱。（ｒｃ）

