  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2023 14:24

【外圍經濟】南韓科技行業信心指數降至７年來的最低點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》與新冠疫情期間相比，南韓科技行業現在對消費者需求更加悲
觀，信心前景下滑至７年來的最低水平。
　　南韓央行公布的數據顯示，２月份電子、顯示器和通訊設備行業的前景指數降至６１。如果
實際業務結果與預測相符，這將是自２０１６年２月指數觸及５９以來的最低讀數。
　　分析指，科技行業指數的惡化表明，當前的經濟衰退可能比疫情高峰時期更嚴重，全球利率
仍在上升，通脹壓力並未減弱。（ｒｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS27/01/2023
【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章財經熱話27/01/2023
Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
人氣文章財經熱話27/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
人氣文章財經熱話27/01/2023
【或派股息？】百勝中國曾高見500元　現價減磅仍有肉食？
人氣文章大行報告27/01/2023
【大行炒D乜】三行調高金沙目標　平安好醫生遭富瑞劈價
人氣文章開市Good Morning27/01/2023
溫鋼城料港股強勢有望延至下周初　惟22500點阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金