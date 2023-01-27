《神州民企》歌禮製藥（０１６７２）猴痘適應症新藥獲准臨床試驗

《經濟通通訊社２７日專訊》歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）公布，ＡＳＣ１０猴痘適應症新
藥臨床試驗申請獲得國家藥監局批准。
該集團指，臨床前研究顯示，雙前藥ＡＳＣ１０的活性代謝物ＡＳＣ１０－Ａ對猴痘病毒和
新型冠狀病毒均具有強效抗病毒活性，而ＡＳＣ１０和衍生物用於治療多種病毒感染的化合物專
利及其用途專利申請已收到美國專利與商標局的授權公告通知書。（ｗｈ）
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