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30/01/2023 07:50

《國金頭條》科技股帶動納指反彈１１％，勢創廿年來最佳１月表現

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美股上周五（２８日）走高，道指連續第６個交易日上漲，納
指更在科技股反彈帶動下，可望錄得逾２２年來最佳１月表現。
　　納指漲１０９﹒３０點，或０﹒９５％，收１１６２１﹒７１點。道指漲２８﹒６７點，或
０﹒０８％，收３３９７８﹒０８點。標普５００漲１０﹒１３點，或０﹒２５％，收
４０７０﹒５６點。納指、標普、道指周線分別升４﹒３％、２﹒５％、１﹒８％。其中，納指
是連續第４周收高，年內更反彈１１％，可望創下２００１年以來最佳１月表現。
　　美國經濟部同日發布的數據顯示，美國通脹壓力持續放緩，上月個人消費支出物價
（ＰＣＥ）指數上升０﹒１％，通脹年率自去年１１月的５﹒５％下降至５％。１２月核心
ＰＣＥ年率上升４﹒４％，前值４﹒７％。
　　此外，密歇根大學消費者態度指數顯示，美國消費者信心指數１月下旬上升至　６４﹒９。
美國上月成屋簽約待過戶銷售指數上升２﹒５％，終止連續６個月的跌勢。
　
＊美元回穩油金價格升勢放緩＊
　
　　美國經濟數據改善，亦帶動美元回穩。美匯指數於紐約尾盤微升０﹒１％，至１０１﹒７２
，但周線仍走低０﹒１７％。投資者觀望本周聯儲局議息結果，紐約期金下跌０﹒１％，至每盎
司１９４５﹒６０美元。
　　油價升勢受阻，紐約期金跌１﹒６％，報每桶７９﹒６８美元。布蘭特期油跌０﹒９％，至
每桶８６﹒６６美元。（ｊｆ）

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