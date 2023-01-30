《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３６９０）

《牛熊志選》恒指於兔年首日升逾５００點後小幅整固，上周五（２７日）於２２６００點

附近遇阻力。港股近日升勢凌厲，相對強弱指標（ＲＳＩ）出現超買訊號，後市或借機整固。恒

指牛熊證資金流情況，截至上周四（２６日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒７４億

元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約１﹒８６億元資金淨流入，顯示有資金

流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２１５００點至２１７９９

點之間，累計相當約８０２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２２８００點至２３０９９點之

間累計了相當約２４０９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２１﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒９個波幅點至２４﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒６個波幅點至２４﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

３１﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至３４﹒６％；中石油

（００８５７）的引伸波幅維持於２６﹒５％的水平；中海油（００８８３）的引伸波幅下降

１﹒０個波幅點至２８﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至

１９﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２６﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１９﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒９個波幅點至３５﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

２３﹒６％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約４１２７萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

美團認購證為行使價約２１０元至２２８元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒２倍至６﹒１

倍；另外，港交所相關認購證及牛證期內錄得約１１３８萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

４００元至４７０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒０倍至９﹒５倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約４２５４萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２８３元至３０３元附近的中期價外條款，

實際槓桿約６﹒１倍至８﹒０倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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