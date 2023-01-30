《運籌帷幄－梁業豪》再談新投機╱投資組合

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和向好。筆者於臨兔年開始前重整投資組合，先將１２０

萬港元資金分為港元活期╱定期存款、非港元活期╱定期存款和香港證券（包括股本證券、交易

所買賣基金、衍生權證與牛熊證）多個部分。按當前市況，筆者會將２０％資金放於非港元活期

╱定期存款，其餘８０％資金則放於香港證券與港元活期╱定期存款。

以現時合適的香港證券中長期實際持貨量（９３﹒７５％＋５７﹒５％）╱２＝

７５﹒６２５％，加上筆者建議減持走位（１２﹒５％＋１５％）╱２＝１３﹒７５％（稍後或

增至２７﹒５％）計算，我們應有１２０萬港元ｘ（１－２０％）ｘ（１－７５﹒６２５％＋

１３﹒７５％）＝３６﹒６萬港元現金在手。若稍後作進一步減持走位，則為３６﹒６萬港元＋

１２０萬ｘ８０％ｘ１３﹒７５％＝４９﹒８港元。大家認為於現階段該如何將這部分的資金，

於港元活期存款與港元定期存款間分配呢？《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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