  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/01/2023 08:49

《套期保值－蕭猷華》恒指超買，留意１０天線支持位

　　《套期保值》美股上周五（２７日）早段上升，道瓊斯工業平均指數一度升破３４０００點
，收市升幅收窄，最後收報３３９７８點，升２８點；科技股表現突出，納斯達克指數升近１％
。美聯儲局最重視的通脹指標，ＰＣＥ個人消費開支物價指數，上月升５％，自２０２１年９月
以來最低，也較前一個月回落０﹒５％，核心ＰＣＥ則上升４﹒４％，相比去年年中的高峰，明
顯回落，數據進一步印證，美國通脹最壞的情況已經過去，美聯儲局的緊縮貨幣政策奏效。目前
，美國聯邦基金利率已經高於核心ＰＣＥ通脹指標，預期美國加息步伐將會放慢，年中很大機會
暫停加息。另一方面，市場一直擔心美國經濟會否出現衰退，雖然最近很多大型企業陸續裁員，
不過美國勞工市場仍然緊張，失業率為３﹒５％，總失業人數只有５７０萬人，很多企業仍然招
聘人手，目前來看，美國出現經濟衰退機會少於一半。
　　踏入兔年，兩個交易日，恒生指數延續上升勢頭，上周五收報２２６８８點，恒指已經出現
超買，１４天ＲＳＩ升至８０水平，短線調整機會大，預期第一個支持位在１０天平均線約
２１７５０點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話27/01/2023
春節黃金周訪澳旅客回升　濠賭股獲大行祝福全線造好　邊隻可追入？
人氣文章FOCUS27/01/2023
【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章財經熱話27/01/2023
Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
人氣文章財經熱話27/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
人氣文章財經熱話27/01/2023
【或派股息？】百勝中國曾高見500元　現價減磅仍有肉食？
人氣文章大行報告27/01/2023
【大行炒D乜】三行調高金沙目標　平安好醫生遭富瑞劈價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金