《套期保值－蕭猷華》恒指超買，留意１０天線支持位

《套期保值》美股上周五（２７日）早段上升，道瓊斯工業平均指數一度升破３４０００點

，收市升幅收窄，最後收報３３９７８點，升２８點；科技股表現突出，納斯達克指數升近１％

。美聯儲局最重視的通脹指標，ＰＣＥ個人消費開支物價指數，上月升５％，自２０２１年９月

以來最低，也較前一個月回落０﹒５％，核心ＰＣＥ則上升４﹒４％，相比去年年中的高峰，明

顯回落，數據進一步印證，美國通脹最壞的情況已經過去，美聯儲局的緊縮貨幣政策奏效。目前

，美國聯邦基金利率已經高於核心ＰＣＥ通脹指標，預期美國加息步伐將會放慢，年中很大機會

暫停加息。另一方面，市場一直擔心美國經濟會否出現衰退，雖然最近很多大型企業陸續裁員，

不過美國勞工市場仍然緊張，失業率為３﹒５％，總失業人數只有５７０萬人，很多企業仍然招

聘人手，目前來看，美國出現經濟衰退機會少於一半。

踏入兔年，兩個交易日，恒生指數延續上升勢頭，上周五收報２２６８８點，恒指已經出現

超買，１４天ＲＳＩ升至８０水平，短線調整機會大，預期第一個支持位在１０天平均線約

２１７５０點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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