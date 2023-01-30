《盤後部署》恒指結束三日升勢，險守兩萬二關，阿里短線續回調？

《經濟通通訊社３０日專訊》恒指在期貨結算日低開１０９點，報２２５７９。騰訊

（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）等重磅科技股跌幅顯著，內房

股亦有所回吐，恒指午後跌幅擴大，臨近收市尾段更跌逾６００點，低見２１９９２點，最終險

守２２０００關。

恒指全日收報２２０６９，跌６１９點或跌２﹒７３％，主板成交２０３２﹒４８億元。國

企指數報７４９６，跌２７７點或跌３﹒５７％。恒生科技指數報４５８０，跌２３３點或跌

４﹒８４％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２６９，升４點或升０﹒１４％，成交４５３１﹒７７億

元人民幣；深證成份指數報１２０９７，升１１７點或升０﹒９８％，成交２９８６﹒４５億元

人民幣。



＊阿里巴巴挫７％＊



科技股方面，阿里巴巴（０９９８８）跌７﹒０８％，報１０９元，成交約１﹒３１億股，

涉資１４４﹒７５億元，盤中高見１１５﹒４元，最低見１０７﹒８元；騰訊（００７００）跌

６﹒７％，報３８７﹒２元；美團（０３６９０）跌０﹒８％，報１７３﹒５元；京東集團

（０９６１８）跌５﹒５７％，報２３７﹒４元。

在日線圖上，阿里巴巴自１１月開始反彈，惟近幾個交易日一直未能突破１２０元關，上周

四亦即春節假日後的首個交易日，股價升至１１８﹒５元有阻力，之後一個交易日都不能衝破此

位。事實上，阿里巴巴的９日ＲＳＩ已連續多日貼近嚴重超買，市場又無進一步利好的消息炒作

，今日借勢回調屬合情合理。下一個較關鍵支持位為２０天線（目前為１０５﹒８元），若然失

守，相信會進一步回調至１月５日裂口上升的低位９８﹒２元，在低位買入的持貨者可視２０天

線為止賺位。



＊百度日內走勢反覆＊



市傳百度（０９８８８）推出人工智能聊天機器人服務，股價日內走勢反覆，低開後回升逾

５％，但到尾段未能承接升勢，最終跌０﹒５８％，報１３６﹒１元，成交約２３５０萬股，涉

資３２﹒６７億元，盤中高見１４４﹒９元，最低見１３３元。

今日百度的成交額較上日急增２５﹒９億元，但最終仍報跌，早段上升相信只是消息炒作而

已。值得留意的是，百度今日最高升至１４４﹒９元，接近去年８月高位１４７﹒７元，顯祭有

投資趁高獲利離場，形成今日較反覆的走勢。現時買入的值博率一般，而股價自１１月回升以來

，多次在２０天線有支持，無貨者宜待股價回調至２０天線（目前為１２７﹒４元）吸納。



＊贛鋒鋰業７０元為最終防線＊



資源類板塊跌幅同樣顯著，當中贛鋒鋰業（０１７７２）發盈喜，料去年純利上升最多

３﹒２倍，但股價未因此而炒上，尾段跌勢加劇，收市跌５﹒１８％，報７２﹒３元，成交約

８４７萬股，涉資６﹒２２億元，盤中高見７６﹒４元，最低見７１﹒３５元。

雖然內地多間鋰礦公司發盈喜，但贛鋒今日仍要下跌，可能與股價升得過急有關。贛鋒自今

年１月初低位５５﹒３５元至上周五高位７６﹒４元，此升浪累積逾３８％的升幅，短短數星期

有如此龐大升幅，而上周五的９日ＲＳＩ更升至嚴重超買，加上大市有所調整，導致今天出現較

大回吐。

贛鋒若果短期再有回調，並失守１月２６日裂口上升的低位７０﹒１元，股價很大機會補回

上升裂口，持貨者宜將７０元定為止賺位，無貨者則待股價回至２０天線（目前為６３﹒５元）

，短炒部署上會較值博。（ｅｒ）

