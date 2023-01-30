【國際要聞】特朗普首度競選總統巡訪，矢言２４小時結束俄烏戰爭

《經濟通通訊社３０日專訊》美國前總統特朗普周末進行首次２０２４年總統選舉公開活動
，訪問新罕布什爾和南卡羅來納兩州。他在南卡州向共和黨人發表演講時，聲稱自己當選總統後
，可在２４小時內達成俄烏停火。
特朗普斥責現總統拜登軟弱無能，導致世界處於第三次大戰邊緣。若他是總統，俄烏之間永
遠不會發生衝突。特朗普強調，他準備在２４小時內通過談判達成和平協議。（ｊｆ）
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