【國際要聞】日本長野縣滑雪場雪崩，警方搜索２名失蹤外國遊客

《經濟通通訊社３０日專訊》日本長野縣一個海拔２１００米高的滑雪場周日（２９日）下

午發生雪崩，附近１３名外國遊客有１１人安全下山，２人失蹤。由於大雪封山，警方周一

（３０日）才展開搜索行動。現場位於長野北部小谷村，當地已發布雪崩警告。（ｊｆ）

