【新疫感染】南韓即日起取消室內強制佩戴口罩令，高風險場所例外

《經濟通通訊社３０日專訊》南韓自周一（３０日）起，取消歷時２７個月的室內強制佩戴
口罩令，民眾可在大部分公共場所摘下口罩，例如大型超市、百貨商店、購物中心、各級學校和
補習班等。
不過，醫療機構、藥店、公共交通車廂等高風險場所，將繼續維持室內口罩令。防疫部門同
時建議高風險人士佩戴口罩，例如有新冠感染症狀或與有疑似症狀者接觸過的人士。（ｊｆ）
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