【國際要聞】英國保守黨主席查學禮捲入稅務醜聞，被解除黨內職務

《經濟通通訊社３０日專訊》英國保守黨主席查學禮因捲入稅務醜聞，周日（２９日）被首
相辛偉誠解除黨內職務。
５５歲的查學禮被指涉逃稅，曾於去年任財相期間，與英國稅局就未支付的稅款，達成
５００萬英鎊和解方案。
查學禮去年７月獲時任首相約翰遜任命為財相，其後成為前首相卓慧思內閣成員，並在辛偉
誠上台後，出任保守黨主席。（ｊｆ）
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