【國際要聞】英國保守黨主席查學禮捲入稅務醜聞，被解除黨內職務

《經濟通通訊社３０日專訊》英國保守黨主席查學禮因捲入稅務醜聞，周日（２９日）被首

相辛偉誠解除黨內職務。

５５歲的查學禮被指涉逃稅，曾於去年任財相期間，與英國稅局就未支付的稅款，達成

５００萬英鎊和解方案。

查學禮去年７月獲時任首相約翰遜任命為財相，其後成為前首相卓慧思內閣成員，並在辛偉

誠上台後，出任保守黨主席。（ｊｆ）

