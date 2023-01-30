【外圍經濟】巴西和阿根廷倡建共同貨幣，克魯曼發文譏「發夢」

《經濟通通訊社３０日專訊》巴西和阿根廷兩國總統早前倡議，建立「共同的南美貨幣」，

降低經濟圈內的營運成本，及對外部的脆弱性。不過，美國諾貝爾經濟學獎得主克魯曼

（Ｐａｕｌ Ｋｒｕｇｍａｎ）批評此舉是「糟糕的想法」。

巴西總統盧拉和阿根廷總統費南德茲早前在阿國報章上刊登公開信，提出建立共同貨幣「蘇

爾」（ＳＵＲ）的想法。

克魯曼２９日在推特上發文，形容倡議者「發夢」，對經濟所知有限。他表示：「經濟體間

若互為彼此的主要貿易夥伴，而且經濟結構要高度相似，不會發生大幅度的衝擊，共同貨幣才行

得通。」

克魯曼續指，阿根廷僅占巴西出口比重的５％，而巴西則占阿根廷出口比重的１５％，而兩

國的貿易結構大相逕庭，阿根廷基本出口農產品，巴西逾半出口是工業製品或燃料。



＊德國總理任內首次訪南美＊



另一方面，德國總理肖爾茨上周末開啟任內首次南美之行，訪問阿根廷、智利和巴西。他表

示此行減少對中國經濟依賴，加強與世界各地民主國家的關係，並呼籲歐盟與南美國家盡快簽署

「南方共同市場」貿易協議。

不過，在他到訪前夕，巴西總統盧拉已拒絕向德國出售軍火，以免流入烏克蘭戰場。

（ｊｆ）

