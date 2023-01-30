北水回歸遇上期結日，午後恒指擴大至跌超過５００點，避險股造好

《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股春節假期後復市，港股通重啟後大市即捱沽，上周五恒指

上試２２７００近９個月高位後，今日遭遇回吐壓力，上午起跌幅持續擴大，午後再擴大至跌超

過５００點。

內房股墊底；碧桂園（０２００７）跌７﹒４１％暫為最差表現藍籌，報３元；龍湖

（００９６０）跌６﹒０３％，報２６﹒５元；旭輝控股集團（００８８４）跌８﹒５９％，報

１﹒１７元。

餐飲及濠賭板塊全板捱沽；海底撈（０６８６２）跌６﹒６４％，報２１﹒８元；金沙

（０１９２８）跌５﹒７３％，報２８﹒８元；銀娛（０００２７）跌１﹒０１％，報

５４﹒０５元。



＊阿里騰訊領跌，美團友邦有支持＊



重磅股走勢分歧；阿里（０９９８８）馬雲與與泰國首富、正大集團資深董事長謝國民不足

一個月內兩度會面，引發市場臆測令股價借勢回落，現跌７﹒３３％，報１０８﹒７元，暫連跌

２日累跌７﹒４９％；騰訊（００７００）亦愈跌愈有，現跌６﹒３１％，報３８８﹒８元；美

團（０３６９０）股價落後早段逆市向上，午後不敵沽壓，現倒跌０﹒５７％，報１７３﹒９元

；友邦（０１２９９）同為撐市主力，現時仍升０﹒１７％，報８９﹒１５元。



＊避險公用股炒上＊



大市回吐壓力增加，資金偏好避險，傳統藍籌公用股逆市爆發；煤氣（００００３）上午一

度升超過５％，現時升幅稍為收窄，升４﹒３５％，報８﹒１６元，暫連升２日累升６﹒２５％

；中電（００００２）升２﹒８５％，報５９﹒５元，以現價計，暫連升２日累升３﹒１２％；

長和（００００１）升２﹒２％，報５１﹒１元；港鐵（０００６６）升１﹒７８％，報

４２﹒８５元；電能（００００６）升１﹒５７％，報４５﹒３元。

現時，恒生指數報２２１９７，跌４９１點或跌２﹒１６％，主板成交１１５１﹒９３億元

。國企指數報７５５１，跌２２１點或跌２﹒８５％。恒生科技指數報４６３０，跌１８２點或

跌３﹒７９％。

即月期指新報２２３１６，跌３４９點，高水１１８點。即月國指期貨報７５９５，跌

１５７點，高水４３點。即月科指期貨新報４６６８，跌１３４點，高水７點。

上證綜合指數報３２７４，升１０點或升０﹒３１％，成交３３３８﹒００億元人民幣。

深證成份指數報１２１１６，升１３６點或升１﹒１４％，成交４５７５﹒５５億元人民幣

。



表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒９８元 跌８﹒０２％

阿里（０９９８８） １０９﹒２０元 跌６﹒９１％

阿里健康（００２４１） ７﹒１６元 跌６﹒５３％

海底撈（０６８６２） ２１﹒８５元 跌６﹒４２％

騰訊（００７００） ３８８﹒８０元 跌６﹒３１％

龍湖（００９６０） ２６﹒４０元 跌６﹒３８％

碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒４０元 跌６﹒１４％

金沙（０１９２８） ２８﹒９０元 跌５﹒４０％

京東集團（０９６１８） ２３９﹒２０元 跌４﹒８５％

申洲國際（０２３１３） １０１﹒９０元 跌４﹒８６％

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（ｈｃ）

