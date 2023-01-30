《午市前瞻》恒指回吐有利建好倉，贛鋒有得升，中電值博過煤氣

《經濟通通訊社３０日專訊》三大央行本周議息，Ａ股春節假後復市造好，港股下跌，恒生

指數半日收報２２３２０，跌３６８點或１﹒６２％，主板成交１００１﹒１億元。恒生中國企

業指數報７６０２，跌１７１點或２﹒２％。恒生科技指數報４６８１，跌１３１點或

２﹒７３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３９２﹒６元，跌２２﹒４元或５﹒４％，成交９８﹒９億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報１１０﹒６元，跌６﹒７元或５﹒７１％，成交６０﹒６３億元；美團收報

１７６﹒４元，升１﹒５元或０﹒８６％，成交５９﹒８３億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

碧桂園（０２００７）收跌７﹒１％，報３﹒０１元，該股成交約１﹒６２億股，涉資

４﹒９３億元，盤中高見３﹒１８元，最低見３元；海底撈（０６８６２）跌５﹒５７％，收報

２２﹒０５元；金沙（０１９２８）跌５﹒５６％，收報２８﹒８５元。

龍湖（００９６０）跌５﹒３２％，收報２６﹒７元；阿里健康（００２４１）跌

５﹒２２％，收報７﹒２６元；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒０４％，收報２１﹒６５元。

另外，煤氣（００００３）逆市收升５﹒１２％，報８﹒２２元，該股成交約２０７５萬股

，涉資１﹒６８億元，盤中高見８﹒２５元，最低見７﹒８６元；百度（０９８８８）升

３﹒１４％，收報１４１﹒２元。



＊聶振邦：期結日調整或助大戶建好倉＊



恒指上周五高見２２７００，Ａ股今日春節假期後復市，北水回歸即帶來沉重沽壓。博威環

球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指連升第三個月，有調整壓力亦

屬合理。他指出，今日為期指結算日，以目前整體氣氛依然偏好計，今日跌市將令期指大戶建好

倉成本降低，所以不太擔心港股短期調整壓力。他續指，本月２０日突破２２０００，目前

２２０００已成為恒指具參考性支持位，預期恒指將於２２０００至２２８００整固一至兩星期

，之後再上升。



＊中電息率較高又抵博＊



恒指上周高見２２７００伴隨北水今天回歸，市場提高了戒心，今早傳統避險大藍籌有追捧

，煤氣（００００３）上午最多升超過５％。聶振邦指現時投資者趨向審慎，公用股有一定支持

。煤氣與大市同樣已連升第三個月，目前已升抵去年７至８月水平，但股價與恒指相比仍較落後

，以恒指升幅計算，煤氣有望上試１０元。但他提到，若以收息為目標，煤氣息率只有４厘，認

為待回落至７﹒６至７﹒８元吸納作收息之用會更吸引。

另一公用股中電（００００２）半日最多升超過３％。聶振邦指中電勢破６０元大關，股價

只升至去年１０月水平，比煤氣更落後。去年８月中電高見６７至６８元，現價距離仍超過一成

，同時股息率超過５厘，防守性更高，以收息及追落後而言皆比煤氣更值博。

收息股亦包括中移動（００９４１），聶振邦指三大中資電訊股５Ｇ用戶節節上升，中移動

２月可望再上試６０至６２元，但以現價計上升空間不足一成，料股價短線爆發力較低，不宜短

炒，只宜部署作收息之用。



＊贛鋒不穿６８元可部署＊



兩大鋰業股天齊（０９６９６）及贛鋒（０１７７２）先後發盈喜，但股價偷步炒起後未再

有大升幅。聶振邦指贛鋒股價已修復至去年８月水平，去年曾高見９０至１００元水平，以目前

７０元水平計仍有一定上升空間。他指，近期市場看好新能源車業務前景，料鋰電股身為行業上

游將會可受惠。他續提到贛鋒今日調整約與大市同步，股價不跌穿６８元亦屬正常調整，看好首

季可望上試９０至９５元。（ｈｃ）

