《娥姐錦囊－張賽娥》美裁員潮不足懼，儲局最快下季減息

《娥姐錦囊》雖然美國去年第四季經濟表現勝預期，但矽谷及華爾街卻出現裁員潮，約１５
萬人丟職，我相信今年經濟前景不會太差，隨著通脹紓緩，估計聯儲局最快或今年第二季開始減
息，而中國今年經濟亦開局理想。
美國商務部上周公布，去年第四季國內生產總值（ＧＤＰ）以年率計按季增長２﹒９％，勝
市場預估增長２﹒６％，而美國上周首次申領失業救濟人數亦減少６０００人。不過，同一時間
，《路透》統計，從臉書、推特、微軟、亞馬遜、大摩、高盛等知名企業相繼裁員後，如今美國
已有１５萬人在這波裁員潮失去工作，令人擔心企業因看淡今年經濟發展而先行裁員。
＊美國經濟可望軟著陸＊
受疫情影響，去年全球航運成本上漲，通脹及工資被推高，隨著疫情回穩，各國復常，工資
將從高位回落，而近期科網企業相繼裁員，一方面因為疫情期間，網上服務需求上升，所增聘的
人手隨著復常而變得過剩，需要調整；另一方面，亦有企業趁裁員潮乘機裁員，減輕輿論的壓力
。由於現時各行業對資訊科技員工均有需求，因此相信被裁者很快便可以被市場吸納。至於華爾
街投行裁員，主要反映個別金融機構表現欠佳，並非特殊的行動，美國經濟可望軟著陸。
美國聯儲局連番加息後，我估計當局會再分兩次加息合共半厘，之後加息周期或會結束，以
免高息嚴重加重政府債務負擔。待經濟出現衰退跡象時，聯儲局更可能掉頭減息，預計最快今年
第二季便有機會減息，具體時間表則要視乎經濟及通脹回落速度。
＊內地經濟逐步復常＊
中國內地方面，現時約八成人口已受新冠感染，確診者一般可在５－７天內康復，醫療系統
未受衝擊，疫情威脅已經解除，並逐步走入復常之路，近日農曆新年假期，市民開始報復性消費
，跨境旅遊顯著增加，若第二季海外訂單增加，個別高消費行業亦可望於第二季復甦，而內地樓
市仍需時恢復信心，另外，地方政府財政緊絀，一些公務員被迫減薪，以及疫情緩和後，部分製
造業訂單重返印尼及越南等地，也會令經濟反彈力度受制。《南華證券副主席 張賽娥》
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