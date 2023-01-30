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30/01/2023 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流出６９﹒０４億元，買美團沽騰訊

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指低開１０９點，報２２５７９點。最高跌６５點報
２２６２３點，最低跌６９６點報２１９９２點。恒指收報２２０６９點，跌６１９點或
２﹒７３％。
　　北水全日淨流出６９﹒０４億元，上日淨流入１１﹒２２億元。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、商湯（０００２０）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交２０３２﹒４８億元增加１０９％。其中港股通成交６０８﹒７億元，佔總成交
２９﹒９％。
　　美團跌０﹒８％報１７３﹒５元，北水淨買入８﹒４億元；中國移動跌０﹒３５％報
５６﹒５元，北水淨買入４﹒６億元；商湯升１﹒４８％報２﹒７５元，北水淨買入４﹒５億元

　　騰訊控股跌６﹒７％報３８７﹒２元，北水淨賣出３６﹒９億元；建設銀行跌２﹒４７％報
５﹒１４元，北水淨賣出９﹒８億元；香港交易所跌３﹒８５％報３５９﹒６元，北水淨賣出
４﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒３９
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　４﹒５８
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　　４﹒５４
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒３４
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　－３６﹒８７
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－９﹒８３
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－４﹒３７
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－３﹒３１
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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